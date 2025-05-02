Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. Прушковский повят
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Прушковском повяте, Польша

Прушкув
17
gmina Michalowice
3
Пястув
3
Квартира Удалить
Очистить
24 объекта найдено
Квартира в Фаленты-Нове, Польша
Квартира
Фаленты-Нове, Польша
Площадь 90 м²
Этаж 1/2
Новые дома площадью 90,6 кв.м каждый. Парковочные места: 2 на дом + парковка под навесом (по…
$178,979
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
OKEASK
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Квартира 2 спальни в Прушкув, Польша
Квартира 2 спальни
Прушкув, Польша
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1/4
Новый комплекс на 40 квартир, с подземным гаражом, расположенный по адресу ul. Wesołej 1 в P…
$127,753
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
OKEASK
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Квартира 4 комнаты в Прушкув, Польша
Квартира 4 комнаты
Прушкув, Польша
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Этаж 2/3
Продается квартира в центре Pruszków, рядом с парком Kościuszki.  Небольшой комплекс на 11 к…
$311,722
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
OKEASK
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Квартира 5 комнат в Яворова, Польша
Квартира 5 комнат
Яворова, Польша
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Этаж 1/2
Продается просторный сегмент в Raszyn. Полезная площадь: 143,91 м²Общая площадь: 159,98 м² Н…
$334,152
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
OKEASK
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Квартира 2 комнаты в Прушкув, Польша
Квартира 2 комнаты
Прушкув, Польша
Число комнат 2
Площадь 43 м²
Этаж 1/4
Двухкомнатная функциональная квартира в уютном комплексе Blanco в Прушкуве по адресу ул. Лип…
$160,031
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
OKEASK
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Квартира в Прушкув, Польша
Квартира
Прушкув, Польша
Описание объекта недвижимости Рад представить Вам участок по…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Прушкув, Польша
Квартира 2 спальни
Прушкув, Польша
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс строится в зеленой части Прушкува, рядом с Мазовшеским парком, вдали от промы…
$159,845
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
OKEASK
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Квартира 2 комнаты в Пястув, Польша
Квартира 2 комнаты
Пястув, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 3/3
for sale, functional, scheduled two -room apartment with an area of ​​53m2 located on the th…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
KUBIAK NIERUCHOMOŚCI
Языки общения
Русский, Polski
Квартира в Reguly, Польша
Квартира
Reguly, Польша
Площадь 24 м²
Количество этажей 4
В рамках комплекса будут сданы в эксплуатацию 39 жилых квартир площадью от 24 м² до 58,50 м²…
$77,839
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
OKEASK
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Квартира 3 комнаты в Прушкув, Польша
Квартира 3 комнаты
Прушкув, Польша
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Этаж 2/3
Продается уникальная 3-комнатная квартира в Варшаве, Pruszków, с возможностью перепланировки…
$311,703
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
OKEASK
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Квартира 3 комнаты в Прушкув, Польша
Квартира 3 комнаты
Прушкув, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
Этаж 2/3
for sale a modern, functional, two -level apartment, with an area of ​​68.5 m2 (101m2 with s…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
KUBIAK NIERUCHOMOŚCI
Языки общения
Русский, Polski
Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Прушкув, Польша
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Прушкув, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 6/7
Прусков о. "Новый город Прусков" - площадь Механики - на продажу уникальная, современно зако…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
KUBIAK NIERUCHOMOŚCI
Языки общения
Русский, Polski
Квартира 4 комнаты в Parzniew, Польша
Квартира 4 комнаты
Parzniew, Польша
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 4/4
Продается уникальная 4-комнатная квартира в Pruszków. Двухуровневая, расположена на 4 и 5 эт…
$295,823
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
OKEASK
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Квартира 3 комнаты в Прушкув, Польша
Квартира 3 комнаты
Прушкув, Польша
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 2/3
Продается просторная 3-комнатная квартира площадью 56,09 м² в Pruszków, на втором этаже здан…
$205,375
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
OKEASK
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Квартира 4 комнаты в Пястув, Польша
Квартира 4 комнаты
Пястув, Польша
Число комнат 4
Площадь 124 м²
Этаж 3/4
Идеальное предложение для инвестиций и сдачи в аренду. Возможность разделения квартиры на дв…
$175,164
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
OKEASK
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Квартира 3 комнаты в Прушкув, Польша
Квартира 3 комнаты
Прушкув, Польша
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
Построенный в 2017 году, этот объект недвижимости площадью 110 м2 состоит из просторной гост…
$329,537
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
OKEASK
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Квартира 2 комнаты в Прушкув, Польша
Квартира 2 комнаты
Прушкув, Польша
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 1/2
Продается 2-комнатная квартира площадью 57,5 м² на 1 этаже здания 50-х годов на ул. 3 Maja в…
$167,188
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
OKEASK
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Квартира 2 комнаты в Прушкув, Польша
Квартира 2 комнаты
Прушкув, Польша
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 11/11
Продается 2-комнатная квартира в центре Pruszków, площадью 47,20 м², расположенная на 11 эта…
$146,529
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
OKEASK
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Квартира 4 комнаты в Прушкув, Польша
Квартира 4 комнаты
Прушкув, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 5/5
Четырехкомнатная квартира с антрезолом на осе". Your Parzniew" in Pruszków - Administrative …
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
KUBIAK NIERUCHOMOŚCI
Языки общения
Русский, Polski
Квартира 3 комнаты в Прушкув, Польша
Квартира 3 комнаты
Прушкув, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 1/4
Инвестиция Прушкув. Познакомьтесь с инвестицией, которая постоилась в Прушкуве, на улице Лип…
$223,904
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
inwest.warszawa
Языки общения
Русский, Polski, Українська
Квартира 3 спальни в Варшава, Польша
Квартира 3 спальни
Варшава, Польша
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 1/4
Продаются 2/3/4/5/6-комнатные квартиры в новом 4-этажном комплексе на 56 квартир, с подземны…
$167,428
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
OKEASK
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Квартира 3 комнаты в Прушкув, Польша
Квартира 3 комнаты
Прушкув, Польша
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Этаж 3/3
Продается уютная 3-комнатная квартира, площадью 63,72 м², на закрытом, охраняемом комплексе …
$215,698
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
OKEASK
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Квартира 4 комнаты в Прушкув, Польша
Квартира 4 комнаты
Прушкув, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/5
Варшава Ursus Gołąbki - удобная четырехкомнатная квартира 71,4 м2 в отличном месте!!!В преде…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
KUBIAK NIERUCHOMOŚCI
Языки общения
Русский, Polski
Квартира 2 комнаты в Nowa Wies, Польша
Квартира 2 комнаты
Nowa Wies, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 3/3
Pruszków, ул. Anielki. Продаётся 2-х комнатная квартира за 599 000 злотых. Просторная, тихая…
$154,443
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
OKEASK
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe

Типы недвижимости в Прушковском повяте

двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Прушковском повяте, Польша

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти