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Квартиры с садом в Познани, Польша

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2 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Познань, Польша
Квартира 4 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 1/8
ПОЗНАНЬ  Продается 4-х комнатная квартира с двумя балконами (план квартиры прилагается в фо…
$205,858
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 3 комнаты в Познань, Польша
Квартира 3 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Количество этажей 2
This is a terraced building, and each apartment has an underground garage. The ground floor …
$139,727
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Čeština, Français, Latviešu, Українська, Türkçe, 简体中文
Realting.com
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Параметры недвижимости в Познани, Польша

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