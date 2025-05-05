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Квартиры с террасой в Познани, Польша

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17 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Познань, Польша
Квартира 2 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 8/8
ПОЗНАНЬ  Продается квартира в новой инвестиции в г.Познань, рядом с живописным парком микро…
$157,317
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 2 комнаты в Познань, Польша
Квартира 2 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 1/11
Apartments with a soul, adapted to your needs, offering the standard, which you expect. With…
$125,337
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 3 комнаты в Познань, Польша
Квартира 3 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 1/2
Это рядное здание, в каждой жилой единице есть подземный гараж. Квартиры на первом этаже име…
$157,132
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
Языки общения
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Квартира 2 комнаты в Познань, Польша
Квартира 2 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 1/11
Apartments with a soul, adapted to your needs, offering the standard, which you expect. With…
$132,287
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Čeština, Français, Latviešu, Українська, Türkçe, 简体中文
Квартира 2 комнаты в Познань, Польша
Квартира 2 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 1/11
Apartments with a soul, adapted to your needs, offering the standard, which you expect. With…
$123,947
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Čeština, Français, Latviešu, Українська, Türkçe, 简体中文
Квартира 2 комнаты в Познань, Польша
Квартира 2 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 8/8
ПОЗНАНЬ  Продается квартира в новой инвестиции в г.Познань, рядом с живописным парком микро…
$144,650
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Čeština, Français, Latviešu, Українська, Türkçe, 简体中文
Квартира 2 комнаты в Познань, Польша
Квартира 2 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 1/11
Apartments with a soul, adapted to your needs, offering the standard, which you expect. With…
$127,512
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Čeština, Français, Latviešu, Українська, Türkçe, 简体中文
Квартира 4 комнаты в Познань, Польша
Квартира 4 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 1/8
ПОЗНАНЬ  Продается 4-х комнатная квартира с двумя балконами (план квартиры прилагается в фо…
$205,858
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Čeština, Français, Latviešu, Українська, Türkçe, 简体中文
Квартира 3 комнаты в Познань, Польша
Квартира 3 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 1/2
Это рядное здание, в каждой жилой единице есть подземный гараж. Квартиры на первом этаже име…
$157,132
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Агентство
SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Čeština, Français, Latviešu, Українська, Türkçe, 简体中文
Квартира 1 комната в Познань, Польша
Квартира 1 комната
Познань, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Количество этажей 8
На продажу! Квартира в современном жилом комплексе в одном из самых привлекательных районов…
$128,557
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 2 комнаты в Познань, Польша
Квартира 2 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 1/11
Apartments with a soul, adapted to your needs, offering the standard, which you expect. With…
$132,287
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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English, Русский, Deutsch, Polski, Čeština, Français, Latviešu, Українська, Türkçe, 简体中文
Квартира 1 комната в Познань, Польша
Квартира 1 комната
Познань, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 1/11
Apartments with a soul, adapted to your needs, offering the standard, which you expect. With…
$125,397
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 2 комнаты в Познань, Польша
Квартира 2 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 5/8
ПОЗНАНЬ  Продается квартира в новой инвестиции в г.Познань, рядом с живописным парком микро…
$150,267
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 2 комнаты в Познань, Польша
Квартира 2 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 1/11
Apartments with a soul, adapted to your needs, offering the standard, which you expect. With…
$123,131
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 2 комнаты в Познань, Польша
Квартира 2 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 1/8
Apartments with a soul, adapted to your needs, offering the standard, which you expect. With…
$126,999
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 2 комнаты в Познань, Польша
Квартира 2 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 1/11
Apartments with a soul, adapted to your needs, offering the standard, which you expect. With…
$117,722
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 2 комнаты в Познань, Польша
Квартира 2 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1/11
Apartments with a soul, adapted to your needs, offering the standard, which you expect. With…
$119,596
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Параметры недвижимости в Познани, Польша

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