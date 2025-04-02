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Коммерческая недвижимость в Отвоцк, Польша

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Коммерческое помещение 37 м² в Бук, Польша
Коммерческое помещение 37 м²
Бук, Польша
Число комнат 2
Площадь 37 м²
$69,486
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Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Коммерческое помещение 112 м² в Варшава, Польша
Коммерческое помещение 112 м²
Варшава, Польша
Число комнат 3
Площадь 112 м²
$853,469
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Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Коммерческое помещение в Польша
Коммерческое помещение
Польша
Количество этажей 3
$2,58 млн
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Коммерческое помещение 43 м² в Краков, Польша
Коммерческое помещение 43 м²
Краков, Польша
Число комнат 2
Площадь 43 м²
$141,814
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Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Коммерческое помещение 72 м² в Ольштын, Польша
Коммерческое помещение 72 м²
Ольштын, Польша
Число комнат 3
Площадь 72 м²
$317,726
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Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Коммерческое помещение 74 м² в Варшава, Польша
Коммерческое помещение 74 м²
Варшава, Польша
Число комнат 3
Площадь 74 м²
$239,974
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Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Коммерческое помещение 62 м² в Варшава, Польша
Коммерческое помещение 62 м²
Варшава, Польша
Число комнат 3
Площадь 62 м²
$335,808
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Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Коммерческое помещение 44 м² в Варшава, Польша
Коммерческое помещение 44 м²
Варшава, Польша
Число комнат 2
Площадь 44 м²
$258,056
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Агентство
Etalon Estate Group
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English, Русский, Polski, Українська
Коммерческое помещение 64 м² в Познань, Польша
Коммерческое помещение 64 м²
Познань, Польша
Число комнат 4
Площадь 64 м²
Вы ищете место для своей семьи? Вы цените хорошее расположение и доступ к зеленым зонам?
$175,395
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Агентство
Etalon Estate Group
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English, Русский, Polski, Українська
Коммерческое помещение 29 м² в Варшава, Польша
Коммерческое помещение 29 м²
Варшава, Польша
Число комнат 2
Площадь 29 м²
Количество этажей 3
Продается коммерческое помещение 28,93 м² на первом этаже отреставрированного здания на ул. …
$160,820
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Агентство
OKEASK
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English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Коммерческое помещение 80 м² в Варшава, Польша
Коммерческое помещение 80 м²
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Очень красивая, светлая и просторная квартира, расположенная в здании на улице Меломань, в 4…
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Агентство
Etalon Estate Group
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Коммерческое помещение 624 м² в Варшава, Польша
Коммерческое помещение 624 м²
Варшава, Польша
Число комнат 10
Площадь 624 м²
Этаж 3
Продается коммерческое здание, Варшава, Wola. Площадь 624 м2, участок 268 м2, земельно-ипоте…
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