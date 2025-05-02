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Жильё в Отвоцком повяте, Польша

Отвоцк
3
gmina Wiazowna
3
6 объектов найдено
Дом 4 комнаты в Wiazowna, Польша
Дом 4 комнаты
Wiazowna, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Количество этажей 2
Высокий стандарт, эргономичная планировка комнат, идеальное расположение вдали от городской …
$218,193
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Дом 10 комнат в Отвоцк, Польша
Дом 10 комнат
Отвоцк, Польша
Число комнат 10
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 652 м²
Этаж 1/3
Продается просторный дом с хозяйственной частью на ул. Przewoska в районе Otwock, общая площ…
$492,119
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Квартира 3 комнаты в Отвоцк, Польша
Квартира 3 комнаты
Отвоцк, Польша
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 3/3
Продается 3-комнатная двухуровневая квартира в Otwock, на последнем этаже 3-этажного дома, р…
$249,541
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Дом 4 комнаты в Wiazowna, Польша
Дом 4 комнаты
Wiazowna, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 134 м²
Количество этажей 2
Продаются новые дома в Wiązowna. Дом с 4 комнатами в пригороде Варшавы. Общая площадь 135 m…
$252,784
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inwest.warszawa
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Дом 4 комнаты в Wiazowna, Польша
Дом 4 комнаты
Wiazowna, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Количество этажей 2
Высокий стандарт, эргономичная планировка комнат, идеальное расположение вдали от городской …
$218,193
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inwest.warszawa
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Дом 5 комнат в Отвоцк, Польша
Дом 5 комнат
Отвоцк, Польша
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 211 м²
Этаж 1/1
Продается уникальный дом в тихом районе Отвоцка. Это современный дом, построенный из перфори…
$371,854
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Типы недвижимости в Отвоцком повяте

дома

Параметры недвижимости в Отвоцком повяте, Польша

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