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Квартиры в Отвоцкий повят, Польша

Отвоцк
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3 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Отвоцк, Польша
Квартира 3 комнаты
Отвоцк, Польша
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Количество этажей 4
Продается новая 3-комнатная квартира 55 м² в Otwock, ul. Danuty.  Квартира двусторонняя, све…
$208,664
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Квартира 6 комнат в Отвоцк, Польша
Квартира 6 комнат
Отвоцк, Польша
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 2/3
Продается просторная 6-комнатная двухуровневая квартира площадью 120 м² в центре Otwocka, на…
$297,306
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Квартира 3 комнаты в Отвоцк, Польша
Квартира 3 комнаты
Отвоцк, Польша
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 3/3
Продается 3-комнатная двухуровневая квартира в Otwock, на последнем этаже 3-этажного дома, р…
$249,541
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