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Дома в Отвоцкий повят, Польша

2 объекта найдено
Дом 5 комнат в Отвоцк, Польша
Дом 5 комнат
Отвоцк, Польша
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 211 м²
Этаж 1/1
Продается уникальный дом в тихом районе Отвоцка. Это современный дом, построенный из перфори…
$368,098
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Дом 7 комнат в Отвоцк, Польша
Дом 7 комнат
Отвоцк, Польша
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 380 м²
Этаж 1/2
Продается дом с потенциалом – 380 м² на участке 2640 м² в Otwock   Этот дом был построен в 2…
$390,309
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
OKEASK
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Параметры недвижимости в Отвоцкий повят, Польша

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