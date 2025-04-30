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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов с видом на море в Мазовецком воеводстве, Польша

Варшава
815
gmina Piaseczno
3
Пясечно
3
Квартира Удалить
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Дом 6 комнат в Варшава, Польша
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Квартира 2 комнаты в Варшава, Польша
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Варшава, Польша
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Сдаётся в аренду солнечная, просторная, двухкомнатная квартира площадью 37 м2, расположенная…
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Квартира 3 комнаты в Варшава, Польша
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Число комнат 3
Количество спален 2
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$3,088
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Квартира 3 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 3 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
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Площадь 60 м²
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Сдаётся трёхкомнатная квартира после капитального ремонта, 60м2 в Natolinie, ул. Eugeniusza …
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Квартира 2 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 2 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
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$850
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Квартира 1 спальня в Варшава, Польша
Квартира 1 спальня
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Количество спален 1
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Дом 7 комнат в Варшава, Польша
Дом 7 комнат
Варшава, Польша
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
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Сдаётся идеальный 7-комнатный дом (Bliźniak). Отличное расположение в Mokotowie на ул. Wita …
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Квартира 1 комната в Варшава, Польша
Квартира 1 комната
Варшава, Польша
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Площадь 24 м²
Количество этажей 9
Красивые и современные квартиры-студии в аренду в центре Варшавы ul. Dubois. Представляем но…
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Квартира 1 комната в Варшава, Польша
Квартира 1 комната
Варшава, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
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Площадь 30 м²
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Сдается 1-комнатная квартира 30м2 с балконом на улице Józefa Siemieńskiego 3, Ochota , распо…
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Квартира 1 комната в Варшава, Польша
Квартира 1 комната
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Сдаётся в аренду однокомнатная квартира площадью 20 м², в отремонтированном доходном доме на…
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Квартира 2 комнаты в Марки, Польша
Квартира 2 комнаты
Марки, Польша
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Площадь 55 м²
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Сдается новая двухкомнатная квартира в Марках на улице Spacerowa. Находиться прямо перед лес…
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Квартира 4 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 4 комнаты
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Количество спален 3
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