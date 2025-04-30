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Коммерческая недвижимость в Лодзи, Польша

2 объекта найдено
Коммерческое помещение 95 м² в Лодзь, Польша
Коммерческое помещение 95 м²
Лодзь, Польша
Число комнат 3
Площадь 95 м²
Продается квартира площадью 94,8 м2, расположенная в отдельном здании на улице Тувима 89 в Л…
$183,923
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Etalon Estate Group
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Магазин 800 м² в Лодзь, Польша
Магазин 800 м²
Лодзь, Польша
Площадь 800 м²
Отдел с производственными и складскими и офисными зданиями - Лодзь Балута Цена: 2 700 000 зл…
$719,698
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Realting.com
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Realting.com
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