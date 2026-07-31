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Коммерческая недвижимость в gmina Suchy Las, Польша

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1 объект найдено
Коммерческое помещение 71 м² в Zlotniki, Польша
Коммерческое помещение 71 м²
Zlotniki, Польша
Число комнат 3
Площадь 71 м²
Рекомендую к продаже уникальную, просторную квартиру площадью 60,1 м2, расположенную в прест…
$219,849
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Агентство
Zaitseva Estates
Языки общения
Русский, Polski
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