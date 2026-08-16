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Коммерческая недвижимость в gmina Sroda Wielkopolska, Польша

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1 объект найдено
Коммерческое помещение 640 м² в Сьрода-Велькопольска, Польша
Коммерческое помещение 640 м²
Сьрода-Велькопольска, Польша
Площадь 640 м²
ЖИЗНЬ С ПРИВАТНОЙ ВОДОЙ И ТАРАСОМ – КОМФОРТ ЖИЗНИ В ГОРОДНОМ ЦЕНТРЕ
$1,04 млн
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Агентство
Zaitseva Estates
Языки общения
Русский, Polski
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