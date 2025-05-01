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Жильё в gmina Skomlin, Польша

1 объект найдено
Квартира 5 комнат в Skomlin, Польша
Квартира 5 комнат
Skomlin, Польша
Число комнат 5
Площадь 250 м²
Двунаправленный зеленый АПАРТАМЕНТ В ТОП-МОКОСТИЧЕСКОМ ЛИЦАЦИИ
$1,30 млн
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Агентство
Etalon Estate Group
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Параметры недвижимости в gmina Skomlin, Польша

Недорогая
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