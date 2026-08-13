Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. gmina Piaski
  4. Жилая

Жилье в gmina Piaski, Польша

;
1 объект найдено
Квартира в Godurowo, Польша
Квартира
Godurowo, Польша
Площадь 2 101 м²
Резиденция с 2003 года | Исторический парк и 4 пруда | 3 независимые квартиры | Подземный за…
$5,10 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Zaitseva Estates
Языки общения
Русский, Polski
Telegram Написать в Telegram
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в gmina Piaski, Польша

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти