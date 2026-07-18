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Дома с видом на море в gmina Lubicz, Польша

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3 объекта найдено
Дом 5 комнат в Mierzynek, Польша
Дом 5 комнат
Mierzynek, Польша
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 172 м²
Продается средний сегмент - Бялоленка, ул. Бжезины. Современный, функциональный средний сегм…
$527,238
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Mazur Estate
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Дом 8 комнат в Mierzynek, Польша
Дом 8 комнат
Mierzynek, Польша
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 758 м²
Количество этажей 2
СОВРЕМЕННАЯ ВИЛЛА В СЕРДЦЕ СТАРОГО МОКОТОВА Просторная вилла | Уникальное пространство | Эк…
$4,21 млн
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Агентство
Mazur Estate
Языки общения
Русский, Polski, Українська
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Дом 8 комнат в Mierzynek, Польша
Дом 8 комнат
Mierzynek, Польша
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
Дом расположен в последней линии застройки, непосредственно граничащей с Кабацким лесом. **…
$3,84 млн
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Агентство
Mazur Estate
Языки общения
Русский, Polski, Українська
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Параметры недвижимости в gmina Lubicz, Польша

с гаражом
с видом на горы
Недорогая
Элитная
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