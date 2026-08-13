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Жилье в gmina Kramsk, Польша

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Wola Podlezna, Польша
Квартира 3 комнаты
Wola Podlezna, Польша
Число комнат 3
Площадь 68 м²
Продается комфортабельная квартира 68 м2 с террасой – Подлежна Воля (Гмина Крамск)
$142,183
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Агентство
Zaitseva Estates
Языки общения
Русский, Polski
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Параметры недвижимости в gmina Kramsk, Польша

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