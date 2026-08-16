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Жилье в gmina Drawsko, Польша

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1 объект найдено
Дом в Kwiejce Nowe, Польша
Дом
Kwiejce Nowe, Польша
Площадь 13 067 м²
Исключительный участок площадью более 1,3 га с уютным деревянным домом, 3 комнаты, земельный…
$158,457
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Агентство
Zaitseva Estates
Языки общения
Русский, Polski
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Параметры недвижимости в gmina Drawsko, Польша

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