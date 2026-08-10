Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. gmina Dopiewo
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в gmina Dopiewo, Польша

;
1 объект найдено
Коммерческое помещение 79 м² в Dabrowka, Польша
Коммерческое помещение 79 м²
Dabrowka, Польша
Число комнат 3
Площадь 79 м²
Для продажи холостой, двухэтажной квартиры площадью 79,01 м2, с гаражом прим. 20 м2, сад при…
$220,716
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Zaitseva Estates
Языки общения
Русский, Polski
Telegram Написать в Telegram
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти