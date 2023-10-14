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Жильё с видом на горы в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра

Agios Epiktitos
54
45 объектов найдено
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 3/10
Квартиры с Видом на Море в Лефке, Северный Кипр. Квартиры на Северном Кипре с видом на море …
€93,000
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 1/2
КВАРТИРА С САДОМ КАСА ДЕЛЬ МАРЕ С 1 СПАЛЬНЕЙ  ГОТОВНОСТЬ ИЮНЬ 2026 г. (+6 месяцев) ПЛА…
€273,443
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Prastio, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Prastio, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Этаж 8/10
Квартиры с Видом на Море в Роскошном Комплексе Рядом с Пляжем в Гюзельюрте на Северном Кипре…
€197,000
Пентхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Prastio, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Prastio, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 69 м²
Этаж 8/10
Квартиры с Видом на Море в Роскошном Комплексе Рядом с Пляжем в Гюзельюрте на Северном Кипре…
€157,000
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Prastio, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Prastio, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Количество этажей 10
Квартиры с Видом на Море в Роскошном Комплексе Рядом с Пляжем в Гюзельюрте на Северном Кипре…
€122,000
Квартира 1 комната с балконом, с кондиционером, с видом на море в Prastio, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 комната с балконом, с кондиционером, с видом на море
Prastio, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 7/10
Квартиры с Видом на Море в Роскошном Комплексе Рядом с Пляжем в Гюзельюрте на Северном Кипре…
€98,500
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 312 м²
Количество этажей 2
Современные Отдельные Виллы с Частным Садом и Бассейном в Гирне, Северный Кипр Роскошные вил…
€702,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Prastio, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Prastio, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Этаж 1/9
Новые Квартиры в Гюзельюрте на Кипре в Шаговой Доступности от Пляжа Расположенный в западной…
€130,000
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Prastio, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Prastio, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 8/9
Новые Квартиры в Гюзельюрте на Кипре в Шаговой Доступности от Пляжа Расположенный в западной…
€110,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 265 м²
Количество этажей 2
Отдельные Трехэтажные Виллы с Бассейнами в Шаговой Доступности от Моря в Гирне, Северный Кип…
€370,000
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Prastio, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Prastio, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 8/11
Полностью Меблированная Квартира 1+1 в Комплексе на Северном Кипре в Газиверене Газиверен ра…
€98,500
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
Количество этажей 3
Квартиры в Благоустроенном Комплексе на Первой Береговой Линии на Северном Кипре, Газиверен …
€134,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 3
Квартиры в Благоустроенном Комплексе на Первой Береговой Линии на Северном Кипре, Газиверен …
€122,000
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 2/10
Квартира с Видом на Море в Лефке, Газиверен, с Уплаченными Налогами Газиверен – городок в ре…
€98,500
Пентхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 14/14
Квартиры с Видом на Море в Комплексе в Шаговой Доступности от Пляжа на Северном Кипре, Газив…
€131,000
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Количество этажей 14
Квартиры с Видом на Море в Комплексе в Шаговой Доступности от Пляжа на Северном Кипре, Газив…
€90,500
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 1/14
Квартиры с Видом на Море в Комплексе в Шаговой Доступности от Пляжа на Северном Кипре, Газив…
€92,500
Квартира 1 комната с балконом, с кондиционером, с видом на море в Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 комната с балконом, с кондиционером, с видом на море
Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 1/14
Квартиры с Видом на Море в Комплексе в Шаговой Доступности от Пляжа на Северном Кипре, Газив…
€79,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 8/13
Меблированная Квартира с Видом на Море в Пешей Доступности от Пляжа в Лефке, Северный Кипр С…
€189,000
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 6/10
Квартиры с Видом на Море в Роскошном Комплексе в Лефке на Северном Кипре Квартиры находятся …
€87,000
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1/10
Квартиры с Видом на Море в Роскошном Комплексе в Лефке на Северном Кипре Квартиры находятся …
€87,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Этаж 3/3
Двухуровневая Квартира 2+1 После Ремонта в Газиверене на Северном Кипре Регион Гюзельюрт на …
€90,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 182 м²
Количество этажей 2
СОВРЕМЕННЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС на КИПРЕ в Эсентепе Ваш конечный путь к жизни мечты. Смежны…
€399,525
Квартира с балконом, с видом на море, с видом на горы в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира с балконом, с видом на море, с видом на горы
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
СОВРЕМЕННЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС на КИПРЕ в Эсентепе Ваш конечный путь к жизни мечты. Смежны…
€87,515
Квартира с балконом, с видом на море, с видом на горы в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира с балконом, с видом на море, с видом на горы
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Добро пожаловать в роскошные апартаменты  на Кипре - идеальное место для тех, кто ищет незаб…
€247,325
Квартира с балконом, с кондиционером, с видом на море в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира с балконом, с кондиционером, с видом на море
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Добро пожаловать в нашу уникальную недвижимость на Кипре! Наши апартаменты представляют с…
€132,224
Квартира с балконом, с видом на море, с видом на горы в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира с балконом, с видом на море, с видом на горы
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
В Комплексе Atoll Rain Вы погрузитесь в атмосферу уюта и спокойствия и в полной мере наслади…
€142,212
Квартира с балконом, с видом на море, с видом на горы в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира с балконом, с видом на море, с видом на горы
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Новый строящийся комплекс «Mountaın Hıll-2» будет расположен  в 10 км от Кирении в уютном по…
€95,097
Квартира с балконом, с видом на море, с видом на горы в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира с балконом, с видом на море, с видом на горы
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Добро пожаловать в Sea Magic Royal Участок идеально расположен на берегу моря с видом на …
€172,069
Квартира с балконом, с видом на море, с видом на горы в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира с балконом, с видом на море, с видом на горы
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Hawaii Homes - это крупнейший на Кипре жилой проект на берегу моря со студиями, мансардными …
€160,257

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