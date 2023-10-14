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Жильё с видом на море в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра

Agios Epiktitos
54
73 объекта найдено
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с водоснабжением в Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с водоснабжением
Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Новый масштабный курортный комплекс, расположен на берегу моря в заливе Морфу в районе Гази…
€56,653
Вилла 4 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением в Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением
Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 440 м²
Количество этажей 2
Этот проект состоит из двух роскошных вилл. Благодаря своему дизайну, эстетическому комфорт…
€2,54 млн
Квартира 4 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением в Kapouti, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 4 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением
Kapouti, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Количество этажей 20
Новый современный комплекс, состоящий из четырех 20-этажных блоков будет построен в Гюзель…
€504,119
Квартира 3 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением в Kapouti, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 3 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением
Kapouti, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Количество этажей 20
Гюзельюрт - четвертый по величине город на Северном Кипре, славится своими цитрусовыми сада…
€334,484
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с водоснабжением в Kapouti, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с водоснабжением
Kapouti, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
К маю 2025 года в Гюзельюрте будет построен новый современный комплекс, состоящий из четыр…
€104,785
Квартира 1 спальня с террасой, с водоснабжением, с детской площадкой в Kapouti, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня с террасой, с водоснабжением, с детской площадкой
Kapouti, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 6/11
Этот новый и красивый комплекс будет построен в Гюзельюрте. Поселок Гюзельюрт небольшой и о…
€83,246
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с водоснабжением в Сирьянохори/Сиранохири, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с водоснабжением
Сирьянохори/Сиранохири, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 2/14
В северо-западной части Северного Кипра расположился город Гюзельюрт. На турецком языке на…
€89,605
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с водоснабжением в Сирьянохори/Сиранохири, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с водоснабжением
Сирьянохори/Сиранохири, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 3/14
В северо-западной части Северного Кипра расположился город Гюзельюрт. На турецком языке на…
€74,459
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с водоснабжением в Сирьянохори/Сиранохири, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с водоснабжением
Сирьянохори/Сиранохири, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 10
Новый просторный комплекс будет построен в Гюзельюрте. Гюзельюрт – это фруктовый рай Северн…
€94,577
Вилла 4 спальни с террасой, с садом, с холодильником в Kalograia, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 спальни с террасой, с садом, с холодильником
Kalograia, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 273 м²
Количество этажей 2
Вилла Luxuru 4 +1 (273 м2) с террасой 54 м2 c потрясающим видом на море. Есть частный бас…
€2,54 млн
Вилла 4 комнаты с террасой, с садом, у моря в Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 комнаты с террасой, с садом, у моря
Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Площадь 157 м²
Этот небольшой комплекс находится на первой береговой линии, в одном из самых живописных и…
€475,199
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 3/10
Квартиры с Видом на Море в Лефке, Северный Кипр. Квартиры на Северном Кипре с видом на море …
€93,000
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 1/2
КВАРТИРА С САДОМ КАСА ДЕЛЬ МАРЕ С 1 СПАЛЬНЕЙ  ГОТОВНОСТЬ ИЮНЬ 2026 г. (+6 месяцев) ПЛА…
€273,443
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Prastio, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Prastio, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 164 м²
Этаж 12/12
Шикарные Квартиры с Инвестиционным Потенциалом в Гюзельюрте на Северном Кипре Предлагаемые н…
€418,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Prastio, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Prastio, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 11/12
Шикарные Квартиры с Инвестиционным Потенциалом в Гюзельюрте на Северном Кипре Предлагаемые н…
€250,000
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Prastio, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Prastio, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 1/12
Шикарные Квартиры с Инвестиционным Потенциалом в Гюзельюрте на Северном Кипре Предлагаемые н…
€174,000
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 134 м²
Этаж 13/11
Роскошный Комплекс с Видом на Море на Северном Кипре с Оздоровительным Центром Гюзельюрт – о…
€493,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Этаж 2/11
Роскошный Комплекс с Видом на Море на Северном Кипре с Оздоровительным Центром Гюзельюрт – о…
€263,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Этаж 13/11
Роскошный Комплекс с Видом на Море на Северном Кипре с Оздоровительным Центром Гюзельюрт – о…
€255,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 104 м²
Этаж 1/11
Роскошный Комплекс с Видом на Море на Северном Кипре с Оздоровительным Центром Гюзельюрт – о…
€213,000
Пентхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 11/11
Роскошный Комплекс с Видом на Море на Северном Кипре с Оздоровительным Центром Гюзельюрт – о…
€136,000
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Количество этажей 11
Роскошный Комплекс с Видом на Море на Северном Кипре с Оздоровительным Центром Гюзельюрт – о…
€116,000
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 6/11
Роскошный Комплекс с Видом на Море на Северном Кипре с Оздоровительным Центром Гюзельюрт – о…
€108,000
Квартира 1 комната с балконом, с кондиционером, с видом на море в Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 комната с балконом, с кондиционером, с видом на море
Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 8/11
Роскошный Комплекс с Видом на Море на Северном Кипре с Оздоровительным Центром Гюзельюрт – о…
€89,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Prastio, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Prastio, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Этаж 8/10
Квартиры с Видом на Море в Роскошном Комплексе Рядом с Пляжем в Гюзельюрте на Северном Кипре…
€197,000
Пентхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Prastio, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Prastio, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 69 м²
Этаж 8/10
Квартиры с Видом на Море в Роскошном Комплексе Рядом с Пляжем в Гюзельюрте на Северном Кипре…
€157,000
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Prastio, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Prastio, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Количество этажей 10
Квартиры с Видом на Море в Роскошном Комплексе Рядом с Пляжем в Гюзельюрте на Северном Кипре…
€122,000
Квартира 1 комната с балконом, с кондиционером, с видом на море в Prastio, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 комната с балконом, с кондиционером, с видом на море
Prastio, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 7/10
Квартиры с Видом на Море в Роскошном Комплексе Рядом с Пляжем в Гюзельюрте на Северном Кипре…
€98,500
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Prastio, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Prastio, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Этаж 1/9
Новые Квартиры в Гюзельюрте на Кипре в Шаговой Доступности от Пляжа Расположенный в западной…
€130,000
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Prastio, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Prastio, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 8/9
Новые Квартиры в Гюзельюрте на Кипре в Шаговой Доступности от Пляжа Расположенный в западной…
€110,000

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Параметры недвижимости в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра

с бассейном
с видом на горы
недорогая
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