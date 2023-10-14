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Турецкая Республика Северного Кипра
Жилая
Кирения
Жильё с видом на море в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Agios Epiktitos
54
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73 объекта найдено
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Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с водоснабжением
Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
2
1
50 м²
Новый масштабный курортный комплекс, расположен на берегу моря в заливе Морфу в районе Гази…
€56,653
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением
Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
5
4
440 м²
2
Этот проект состоит из двух роскошных вилл. Благодаря своему дизайну, эстетическому комфорт…
€2,54 млн
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением
Kapouti, Турецкая Республика Северного Кипра
5
3
170 м²
20
Новый современный комплекс, состоящий из четырех 20-этажных блоков будет построен в Гюзель…
€504,119
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением
Kapouti, Турецкая Республика Северного Кипра
4
2
99 м²
20
Гюзельюрт - четвертый по величине город на Северном Кипре, славится своими цитрусовыми сада…
€334,484
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с водоснабжением
Kapouti, Турецкая Республика Северного Кипра
2
1
42 м²
К маю 2025 года в Гюзельюрте будет построен новый современный комплекс, состоящий из четыр…
€104,785
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с террасой, с водоснабжением, с детской площадкой
Kapouti, Турецкая Республика Северного Кипра
2
1
37 м²
6/11
Этот новый и красивый комплекс будет построен в Гюзельюрте. Поселок Гюзельюрт небольшой и о…
€83,246
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с водоснабжением
Сирьянохори/Сиранохири, Турецкая Республика Северного Кипра
2
1
59 м²
2/14
В северо-западной части Северного Кипра расположился город Гюзельюрт. На турецком языке на…
€89,605
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с водоснабжением
Сирьянохори/Сиранохири, Турецкая Республика Северного Кипра
2
1
30 м²
3/14
В северо-западной части Северного Кипра расположился город Гюзельюрт. На турецком языке на…
€74,459
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с водоснабжением
Сирьянохори/Сиранохири, Турецкая Республика Северного Кипра
2
1
28 м²
10
Новый просторный комплекс будет построен в Гюзельюрте. Гюзельюрт – это фруктовый рай Северн…
€94,577
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с террасой, с садом, с холодильником
Kalograia, Турецкая Республика Северного Кипра
5
3
273 м²
2
Вилла Luxuru 4 +1 (273 м2) с террасой 54 м2 c потрясающим видом на море. Есть частный бас…
€2,54 млн
Рекомендовать
Вилла 4 комнаты с террасой, с садом, у моря
Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
4
157 м²
Этот небольшой комплекс находится на первой береговой линии, в одном из самых живописных и…
€475,199
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
2
1
55 м²
3/10
Квартиры с Видом на Море в Лефке, Северный Кипр. Квартиры на Северном Кипре с видом на море …
€93,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
1
1
63 м²
1/2
КВАРТИРА С САДОМ КАСА ДЕЛЬ МАРЕ С 1 СПАЛЬНЕЙ ГОТОВНОСТЬ ИЮНЬ 2026 г. (+6 месяцев) ПЛА…
€273,443
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Prastio, Турецкая Республика Северного Кипра
4
2
164 м²
12/12
Шикарные Квартиры с Инвестиционным Потенциалом в Гюзельюрте на Северном Кипре Предлагаемые н…
€418,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Prastio, Турецкая Республика Северного Кипра
3
2
80 м²
11/12
Шикарные Квартиры с Инвестиционным Потенциалом в Гюзельюрте на Северном Кипре Предлагаемые н…
€250,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Prastio, Турецкая Республика Северного Кипра
2
1
47 м²
1/12
Шикарные Квартиры с Инвестиционным Потенциалом в Гюзельюрте на Северном Кипре Предлагаемые н…
€174,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
4
1
134 м²
13/11
Роскошный Комплекс с Видом на Море на Северном Кипре с Оздоровительным Центром Гюзельюрт – о…
€493,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
3
2
92 м²
2/11
Роскошный Комплекс с Видом на Море на Северном Кипре с Оздоровительным Центром Гюзельюрт – о…
€263,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
3
2
113 м²
13/11
Роскошный Комплекс с Видом на Море на Северном Кипре с Оздоровительным Центром Гюзельюрт – о…
€255,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
3
1
104 м²
1/11
Роскошный Комплекс с Видом на Море на Северном Кипре с Оздоровительным Центром Гюзельюрт – о…
€213,000
Рекомендовать
Пентхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
2
1
69 м²
11/11
Роскошный Комплекс с Видом на Море на Северном Кипре с Оздоровительным Центром Гюзельюрт – о…
€136,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
2
1
57 м²
11
Роскошный Комплекс с Видом на Море на Северном Кипре с Оздоровительным Центром Гюзельюрт – о…
€116,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
2
1
56 м²
6/11
Роскошный Комплекс с Видом на Море на Северном Кипре с Оздоровительным Центром Гюзельюрт – о…
€108,000
Рекомендовать
Квартира 1 комната с балконом, с кондиционером, с видом на море
Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
1
1
37 м²
8/11
Роскошный Комплекс с Видом на Море на Северном Кипре с Оздоровительным Центром Гюзельюрт – о…
€89,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Prastio, Турецкая Республика Северного Кипра
3
2
109 м²
8/10
Квартиры с Видом на Море в Роскошном Комплексе Рядом с Пляжем в Гюзельюрте на Северном Кипре…
€197,000
Рекомендовать
Пентхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Prastio, Турецкая Республика Северного Кипра
2
2
69 м²
8/10
Квартиры с Видом на Море в Роскошном Комплексе Рядом с Пляжем в Гюзельюрте на Северном Кипре…
€157,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Prastio, Турецкая Республика Северного Кипра
2
1
57 м²
10
Квартиры с Видом на Море в Роскошном Комплексе Рядом с Пляжем в Гюзельюрте на Северном Кипре…
€122,000
Рекомендовать
Квартира 1 комната с балконом, с кондиционером, с видом на море
Prastio, Турецкая Республика Северного Кипра
1
1
38 м²
7/10
Квартиры с Видом на Море в Роскошном Комплексе Рядом с Пляжем в Гюзельюрте на Северном Кипре…
€98,500
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Prastio, Турецкая Республика Северного Кипра
3
1
81 м²
1/9
Новые Квартиры в Гюзельюрте на Кипре в Шаговой Доступности от Пляжа Расположенный в западной…
€130,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Prastio, Турецкая Республика Северного Кипра
2
1
63 м²
8/9
Новые Квартиры в Гюзельюрте на Кипре в Шаговой Доступности от Пляжа Расположенный в западной…
€110,000
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