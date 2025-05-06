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Квартиры-студии с бассейном в Iskele Belediyesi, Северный Кипр

Trikomo
43
Богази
5
Богази
4
Арнади
4
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6 объектов найдено
Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1
Готовой квартиры-студии с мебелью в блоке 1 на 1 этаже в КОМПЛЕКСЕ ABELIA RESIDENCE Потря…
$75,501
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Студия 1 комната в Богази, Северный Кипр
Студия 1 комната
Богази, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1
Готовой квартиры-студии с мебелью в блоке 1 на 1 этаже в КОМПЛЕКСЕ ABELIA RESIDENCE Потря…
$69,210
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 5
Квартиры-студии с нишей в самом масштабном комплексе в Искеле Caesar resort, блок Rufus на 5…
$80,535
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 11/30
Квартира-студия на продажу в районе Искеле Лонгбич, чтобы открыть вам двери в уникальную и р…
$137,582
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Продажа большой новой квартиры-студии, 2024 г.п. Можно переоборудовать в 1+1, с 2 окнами в C…
$75,501
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Студия 1 спальня в Айос Илиас, Северный Кипр
Студия 1 спальня
Айос Илиас, Северный Кипр
Количество спален 1
Площадь 48 м²
Этаж 3/7
Кампания 1 — Гарантия аренды ● Процесс кампании o Действует до 31 декабря 2024 года или по…
$147,112
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Параметры недвижимости в Iskele Belediyesi, Северный Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с полем для гольфа
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