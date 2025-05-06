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Квартиры-студии с видом на море в Iskele Belediyesi, Северный Кипр

Trikomo
43
Богази
5
Богази
4
Арнади
4
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18 объектов найдено
Студия в Trikomo, Северный Кипр
Студия
Trikomo, Северный Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Количество этажей 11
Студия, 46 кв.м, балкон 8 кв.м. Сдается все в чистовой отделке: встроенная кухня, пол-кафель…
$114,460
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 2/9
Возможно ли купить место в раю? Возможно, но не место,а комфортные апартаменты! Покупка н…
$76,495
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Этаж 1
"Дом вашей мечты, ваш путь: гибкие варианты финансирования, которые ставят вас на первое мес…
$223,447
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Студия 1 комната в Богази, Северный Кипр
Студия 1 комната
Богази, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 2
Hаходится на возвышенности региона BOGAZ! 36 шикарных апартаментов с панорамным видом …
$207,566
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Этаж 1
$223,447
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 7/13
Квартира отремонтированная с оборудованной кухней и санузлом, без мебели, с террасой с видом…
$80,641
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Информация по комплексу  BELLAGIO Локация: Искеле Находится в 200 м от песчаного пл…
$142,054
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 1
«Дом вашей мечты, ваш путь: гибкие варианты финансирования, которые ставят вас на первое мес…
$223,447
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Студия 1 комната в Айос Илиас, Северный Кипр
Студия 1 комната
Айос Илиас, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Courtyard Platinum Кампания 1 — Гарантия аренды Процесс кампании Действует до 31 ян…
$143,053
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 22
Описание   Комплекс ПРЕМИУМ класса, с казино и отелем 400 м от моря. Шаг…
$187,681
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 11/30
Квартира-студия на продажу в районе Искеле Лонгбич, чтобы открыть вам двери в уникальную и р…
$137,582
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Студия в Богази, Северный Кипр
Студия
Богази, Северный Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Количество этажей 20
Студия, общая площадь 45 кв.м, балкон 7 кв.м. Срок сдачи 2025-2027 гг .Цена зависит от срока…
$148,072
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Продажа большой новой квартиры-студии, 2024 г.п. Можно переоборудовать в 1+1, с 2 окнами в C…
$75,501
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Студия в Богази, Северный Кипр
Студия
Богази, Северный Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 10
Студия общей площадью 50 кв.м, балкон 9 кв.м, а так же студии с нишей. Срок сдачи комплекса …
$165,593
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Студия 54 м² с рагантированным доходом и обратным выкупом. Лучшее предложение для инвесторо…
$163,099
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Студия в Trikomo, Северный Кипр
Студия
Trikomo, Северный Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 1/11
Студия в доме Alexius, 51 кв.м, балкон 8.2 кв.м. Сдается все в чистовой отделке: встроенная …
$149,054
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 11
Квартиры студии в великолепном комплексе Sapphire resort с инфраструктурой пятизвездочного о…
$122,060
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Студия 1 комната в Айос Илиас, Северный Кипр
Студия 1 комната
Айос Илиас, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
$143,053
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Параметры недвижимости в Iskele Belediyesi, Северный Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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