Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Северный Кипр
  3. Кирения
  4. Жилая
  5. Таунхаус
  6. Терраса

Таунхаусы с террасой в Кирениях, Северный Кипр

Кирения
4
Girne Belediyesi
10
Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi
3
Таунхаус Удалить
Очистить
1 объект найдено
Таунхаус 3 комнаты в Василия, Северный Кипр
Таунхаус 3 комнаты
Василия, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Новый готовый уникальный проект, великолепно расположенный в 300 метрах от моря и  уютного м…
$214,888
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
North Symbol
Языки общения
English, Русский, Türkçe
Telegram Написать в Telegram
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Кирениях, Северный Кипр

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти