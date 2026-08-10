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Таунхаусы с видом на море в Кирении, Северный Кипр

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Girne Belediyesi
9
Кирения
8
Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi
3
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3 объекта найдено
Таунхаус 3 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Таунхаус 3 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 115 м²
Количество этажей 2
Виллы в Гирне, Алсанджак, с высоким потенциалом дохода от аренды в иностранной валюте Предла…
$305,279
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Таунхаус 2 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Таунхаус 2 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 2
Сдвоенные дома в 100 м от моря в Гирне, Северный Кипр Гирне — один из самых привлекательных …
$266,157
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Таунхаус 3 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Таунхаус 3 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Сдвоенные дома в 100 м от моря в Гирне, Северный Кипр Гирне — один из самых привлекательных …
$337,479
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с бассейном
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