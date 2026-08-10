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Таунхаусы с бассейном в Кирении, Северный Кипр

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Girne Belediyesi
9
Кирения
8
Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi
3
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1 объект найдено
Таунхаус 3 комнаты в Беллапаис, Северный Кипр
Таунхаус 3 комнаты
Беллапаис, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Современный таунхаус с турецким титулом в Orchid Kyrenia, Беллапаис — идеальный дом для комф…
$393,096
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Параметры недвижимости в Кирении, Северный Кипр

с видом на горы
с видом на море
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