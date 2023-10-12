Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турецкая Республика Северного Кипра
  3. Жилая
  4. Кирения
  5. Таунхаусы

Таунхаусы с бассейном в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра

Кирения
4
Таунхаус В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Пентхаус 1 спальня в Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 1 спальня
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Этаж 1/1
ID: CP-731 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Татлису - Расстояние до моря -300M - Расстояние…
€253,209
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Этаж 1/2
Квартиры в Эксклюзивном Проекте на Северном Кипр, Искеле Квартиры расположены в Искеле – изв…
€240,246
Пентхаус 2 спальни с балконом, с видом на море, с гаражом в Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 2 спальни с балконом, с видом на море, с гаражом
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Квартиры на берегу моря на продажу в Северном Кипре, регион Эсентепе Расположен всего в 200…
Цена по запросу
Квартира 1 спальня с балконом, с барбекю, с Fitted Wardrobes в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня с балконом, с барбекю, с Fitted Wardrobes
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
€60,733
Квартира 2 спальни в Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 2 000 м²
The complex is located in Esentepe, Girne, within walking distance of the sea. The beach is …
€133,804
Квартира 1 спальня с лифтом, с ванной, с крытой парковкой в Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня с лифтом, с ванной, с крытой парковкой
Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
€63,872
Пентхаус 2 спальни в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 2 спальни
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 6/6
ID: CP-723 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Лонг Бич - Расстояние до моря -170M - Расстояние до…
€1,12 млн
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/2
Элитная Недвижимость в Благоустроенном Комплексе в Эксклюзивном Месте Газимагусы на Кипре Ст…
€211,000
Квартира 3 спальни в Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 3 спальни
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Площадь 165 м²
-Апартаменты с 1,2,3 спальнями на 1 этаже с террасой и садом -Роскошные пентхаусы с 1,2 спа…
€216,814
Квартира 1 спальня в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Площадь 49 м²
Этаж 1
Комплекс «Парк Резиденс». Комплекс находится в 200 метрах от песчаного берега Лонг-Бич. Со…
€97,920
Квартира 1 спальня в Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня
Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Количество этажей 5
ID: CP-699 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Ени Искеле - Расстояние до моря - 200 м - Расстояни…
€133,118
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видеонаблюдением в Турецкая Республика Северного Кипра, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видеонаблюдением
Турецкая Республика Северного Кипра, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Статус : квартира  Количество комнат: 3+1 Санузел : совмещенный Вид: на море и на г…
€264,424

Параметры недвижимости в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти