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Таунхаусы с видом на горы в Кирении, Северный Кипр

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Girne Belediyesi
9
Кирения
8
Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi
3
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4 объекта найдено
Таунхаус 2 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Таунхаус 2 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Инвестиционные дома в проекте с бассейном возле моря на Северном Кипре, Гирне Гирне — это ис…
$219,846
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Таунхаус 3 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Таунхаус 3 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 115 м²
Количество этажей 2
Виллы в Гирне, Алсанджак, с высоким потенциалом дохода от аренды в иностранной валюте Предла…
$305,279
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Таунхаус 2 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Таунхаус 2 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 2
Сдвоенные дома в 100 м от моря в Гирне, Северный Кипр Гирне — один из самых привлекательных …
$266,157
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LDV InvestLDV Invest
Таунхаус 3 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Таунхаус 3 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Сдвоенные дома в 100 м от моря в Гирне, Северный Кипр Гирне — один из самых привлекательных …
$337,479
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Параметры недвижимости в Кирении, Северный Кипр

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