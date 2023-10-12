Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турецкая Республика Северного Кипра
  3. Жилая
  4. Кирения
  5. Таунхаусы

Таунхаусы с видом на горы в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра

Кирения
4
Таунхаус В архив
Очистить
2 объекта найдено
Таунхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра
Таунхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Стильные Дома в 300 м от Моря в Лапте, Северный Кипр Гирне – один из самых популярных городо…
€157,000
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Agios Georgios, Турецкая Республика Северного Кипра
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Agios Georgios, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Количество этажей 3
Дом в Эксклюзивном Месте в Шаговой Доступности от Моря в Гирне, Северный Кипр Дом находится …
€203,000

Параметры недвижимости в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти