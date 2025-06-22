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Особняки с гаражом в Кирениях, Северный Кипр

Girne Belediyesi
10
Catalkoy Esentepe Belediyesi
5
Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi
4
Agios Epiktitos
5
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2 объекта найдено
Особняк 3 спальни в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Особняк 3 спальни
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
$198,435
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Особняк в Беллапаис, Северный Кипр
Особняк
Беллапаис, Северный Кипр
$12,03 млн
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Параметры недвижимости в Кирениях, Северный Кипр

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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