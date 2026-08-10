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Особняки с бассейном в Кирении, Северный Кипр

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Girne Belediyesi
11
Catalkoy Esentepe Belediyesi
5
Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi
4
Agios Epiktitos
5
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9 объектов найдено
Особняк в Беллапаис, Северный Кипр
Особняк
Беллапаис, Северный Кипр
$12,03 млн
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Особняк 4 спальни в Беллапаис, Северный Кипр
Особняк 4 спальни
Беллапаис, Северный Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
$282,619
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Особняк 4 спальни в Karavas, Северный Кипр
Особняк 4 спальни
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
$288,632
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Особняк в Тримити, Северный Кипр
Особняк
Тримити, Северный Кипр
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 235 м²
$330,724
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Особняк 3 спальни в Karavas, Северный Кипр
Особняк 3 спальни
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
$204,448
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Особняк 3 спальни в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Особняк 3 спальни
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
$541,185
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Особняк в Темплос, Северный Кипр
Особняк
Темплос, Северный Кипр
Количество этажей 2
Zenith Villas — Роскошная и Живописная Жизнь в Кирении, Зейтинлик Виллы с турецким титулом …
$1,88 млн
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Особняк 4 спальни в Казафани, Северный Кипр
Особняк 4 спальни
Казафани, Северный Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
$541,185
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Особняк 4 спальни в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Особняк 4 спальни
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
$1,18 млн
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Параметры недвижимости в Кирении, Северный Кипр

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с садом
с террасой
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