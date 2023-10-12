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Турецкая Республика Северного Кипра
Жилая
Кирения
Особняки
Особняки с видом на горы в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Кирения
15
Agios Epiktitos
5
Особняк
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Параметры недвижимости в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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