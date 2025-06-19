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Бунгало с террасой в Girne Belediyesi, Северный Кипр

Кирения
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1 объект найдено
Бунгало в Казафани, Северный Кипр
Бунгало
Казафани, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
$174,382
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Параметры недвижимости в Girne Belediyesi, Северный Кипр

с садом
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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