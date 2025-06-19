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Бунгало с видом на горы в Girne Belediyesi, Северный Кипр

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4 объекта найдено
Бунгало 5 комнат в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Бунгало 5 комнат
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 333 м²
Количество этажей 2
Отдельные виллы с видом на горы и море в Гирне, Северный Кипр, с собственным бассейном Виллы…
$672,238
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Бунгало 4 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Бунгало 4 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 256 м²
Количество этажей 2
Виллы в охраняемом комплексе в престижном районе Гирне Гирне – портовый город, расположенный…
$848,960
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Бунгало 4 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Бунгало 4 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 225 м²
Количество этажей 1
Отдельные бунгало с панорамным видом на горы и море в Гирне, Эсентепе Кипр с его великолепно…
$520,927
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Бунгало 4 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Бунгало 4 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 270 м²
Количество этажей 2
Виллы с Частным Садом и Бассейном на Северном Кипре в Гирне, Эсентепе Северный Кипр, третий …
$842,030
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Параметры недвижимости в Girne Belediyesi, Северный Кипр

с садом
с террасой
с видом на море
Недорогая
Элитная
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