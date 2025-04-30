Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Северный Кипр
  3. Gazimağusa District
  4. Жилая
  5. Пентхаус
  6. Вид на море

Пентхаусы с видом на море в Gazimagusa District, Северный Кипр

Фамагуста
3
Gazimagusa Belediyesi
52
Аканту
4
Tatlisu Belediyesi
4
Пентхаус Удалить
Очистить
5 объектов найдено
Пентхаус 3 комнаты в Аканту, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Аканту, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Beachfront apartments for sale in North Cyprus, Tatlisu region This luxurious project is …
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус 1 комната в Аканту, Северный Кипр
Пентхаус 1 комната
Аканту, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 79 м²
Количество этажей 2
Велнес-услуги: Центр здоровья (скорая помощь, аптека и т.д.) Сауна и парилки Спа и оздоро…
$150,020
Оставить заявку
Пентхаус 1 комната в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Пентхаус 1 комната
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивные апартаменты с панорамным видом на море в Эсентепе, Северный Кипр Почему вам …
$191,357
Оставить заявку
Пентхаус 3 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Beachfront apartments for sale in North Cyprus, Esentepe region Located only 200 meters t…
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус 1 комната в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Пентхаус 1 комната
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 135 м²
Количество этажей 2
ID ПРОЕКТА:  CP-792 УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: 35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в расср…
$285,812
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Gazimagusa District, Северный Кипр

с гаражом
с садом
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти