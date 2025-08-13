Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Северный Кипр
  3. Gazimağusa District
  4. Жилая
  5. Пентхаус
  6. Терраса

Пентхаусы с террасой в Gazimagusa District, Северный Кипр

Gazimagusa Belediyesi
52
Фамагуста
51
Аканту
3
Tatlisu Belediyesi
3
Пентхаус Удалить
Очистить
1 объект найдено
Пентхаус 4 комнаты в Энгоми, Северный Кипр
Пентхаус 4 комнаты
Энгоми, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
О проекте Vivienda Solida: Vivienda Solida — это современный жилой комплекс в районе Тузла,…
$265,852
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Gazimagusa District, Северный Кипр

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти