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Квартиры с видом на море в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр

Фамагуста
33
Энгоми
7
Квартира Удалить
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18 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 10
Sky Sakarya Превосходное расположение: В пешей доступности от улицы Сакарья, торгового ц…
$130,720
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Студия в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Студия
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Площадь 46 м²
Насладитесь жизнью на Северном Кипре с его Средиземноморской погодой, солнечным летом и мяг…
$113,274
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Квартира 1 комната в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 1 комната
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 155 м²
Этаж 11
Secure Your Dream Home Today – Three Flexible Paths to Ownership Await You!"      B…
$379,221
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Квартира 3 комнаты в Энгоми, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Энгоми, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
О квартире TUZLA VIVIENDA SOLIDA предлагает современные, высококачественные апартаменты д…
$148,774
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Студия 1 комната в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Студия 1 комната
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 10
Откройте дом своей мечты: эксклюзивная скидка 15% + 2-летняя гарантия аренды! Представьте…
$134,479
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Квартира 1 комната в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 1 комната
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 8
1- Авансовый платеж Продолжительность кампании Действительна до 31 декабря 2024 года и…
$172,373
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Квартира 1 комната в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 1 комната
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 11
Защитите свой дом мечты сегодня — вас ждут три гибких пути к владению! Блок A Этаж 11 …
$234,938
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Квартира 3 комнаты в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Этаж 12
Небо СакарьяПревосходное расположение: В пешей доступности от улицы Сакарья, торгового центр…
$204,713
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Квартира 1 комната в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 1 комната
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 62 м²
Этаж 9
Статус: Квартира  Количество комнат: 1 (1+1) Общая площадь: 62 кв.м. Вид: на море  …
$147,421
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Квартира 4 комнаты в Энгоми, Северный Кипр
Квартира 4 комнаты
Энгоми, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
О квартире TUZLA VIVIENDA SOLIDA предлагает современные, высококачественные апартаменты д…
$180,078
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Квартира 2 комнаты в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Количество этажей 2
ID: CP-624 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Ени Богазичи - Расстояние до моря - 625 м - До Ближ…
$170,538
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Квартира 2 комнаты в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 2
Площадь 56 м²
Двухкомнатная квартира 56 м² с мебелью и бытовой техникой в современном комплексе в 550 метр…
$87,545
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Квартира 2 комнаты в Энгоми, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Энгоми, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
О квартире TUZLA VIVIENDA SOLIDA предлагает современные, высококачественные апартаменты д…
$123,461
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Квартира 2 комнаты в Энгоми, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Энгоми, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Этаж 8/22
Продажа по переуступке В подарок встроенная техника и мебель. Уникальный объект Queren…
$263,268
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Квартира 1 комната в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 1 комната
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 60 м²
Аэропорт Ларнака 79 км • Никосия 65 км. Айя-Напа 45 км• Аэропорт Эрджан 55 км. Мили золо…
$165,172
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Квартира 1 комната в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 1 комната
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Этаж 12
Измените свое будущее с помощью непревзойденных возможностей для инвестиций в недвижимость о…
$250,260
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Студия 1 спальня в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Студия 1 спальня
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 1
Площадь 46 м²
Этаж 10
Статус: Студия  Количество комнат: 1  Общая площадь: 46 кв.м Вид: на море на горы  …
$148,128
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Студия 1 комната в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Студия 1 комната
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 1
Площадь 46 м²
Мы предлагаем Вам студию 46 м2 с собственным садом 12 м2 в роскошном новом комплексе. Этот к…
$101,014
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Типы недвижимости в Gazimagusa Belediyesi

пентхаусы
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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