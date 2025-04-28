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Квартиры с видом на горы в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр

Фамагуста
33
Энгоми
7
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5 объектов найдено
Студия в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Студия
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Площадь 46 м²
Насладитесь жизнью на Северном Кипре с его Средиземноморской погодой, солнечным летом и мяг…
$113,274
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Квартира 1 комната в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 1 комната
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 62 м²
Этаж 9
Статус: Квартира  Количество комнат: 1 (1+1) Общая площадь: 62 кв.м. Вид: на море  …
$147,421
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Квартира 1 комната в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 1 комната
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 56 м²
Гечиткале — очаровательный город с богатой историей на Северном Кипре . Здесь потрясающая пр…
$85,526
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Студия 1 спальня в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Студия 1 спальня
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 1
Площадь 46 м²
Этаж 10
Статус: Студия  Количество комнат: 1  Общая площадь: 46 кв.м Вид: на море на горы  …
$148,128
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Квартира 2 комнаты в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 14/32
Комплекс Grand SAPPHIRE Строит застройщик, который работает c лучшими архитекторами в д…
$203,000
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Типы недвижимости в Gazimagusa Belediyesi

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Параметры недвижимости в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр

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