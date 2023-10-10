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Виллы с бассейном в Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра

Искеле (Трикомо)
8
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1 объект найдено
Вилла 6 комнат с бассейном, с гаражом, с садом в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 6 комнат с бассейном, с гаражом, с садом
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 187 м²
Этаж 1
Северный Кипр - государство, занимающее северную треть острова Кипр. Это настоящая жемчужина…
€392,000

Параметры недвижимости в Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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