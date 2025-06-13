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Виллы с садом в Фамагусте, Северный Кипр

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1 объект найдено
Вилла 4 комнаты в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 204 м²
Количество этажей 2
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Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Фамагусте, Северный Кипр

с террасой
с бассейном
Недорогая
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