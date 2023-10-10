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Виллы с видом на горы в Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра

Искеле (Трикомо)
8
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2 объекта найдено
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 195 м²
Этаж 2/2
Роскошные Бунгало с Видом на Море и Горы в Татлысу, Газимагуса Роскошные бунгало расположены…
€869,000
Вилла 3 спальни с мебелью, с видом на море, с садом в Yeni Erenkoey, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни с мебелью, с видом на море, с садом
Yeni Erenkoey, Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
€174,240

Параметры недвижимости в Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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