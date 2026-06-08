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Бунгало в Erenkoy Karpaz Belediyesi, Северный Кипр

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1 объект найдено
Бунгало 3 комнаты в Erenkoy Karpaz Belediyesi, Северный Кипр
Бунгало 3 комнаты
Erenkoy Karpaz Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Количество этажей 1
Уютный дом с большим участком на Карпасе 🌿☀️ Продаётся полностью готовый к проживанию час…
$353,747
НДС
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Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
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Параметры недвижимости в Erenkoy Karpaz Belediyesi, Северный Кипр

Недорогая
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