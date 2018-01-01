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Долгосрочная аренда жилой недвижимости в Бразилии

26 объектов найдено
Квартира 4 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Квартира 4 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 231 м²
Beautiful apartment in a high standard building with complete leisure infrastructure with sw…
€4,633
за сутки
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Квартира 2 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Квартира 2 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Apartment for rent in Leblon with 2 bedrooms and sea view This modern apartment for rent …
€3,521
за сутки
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Квартира 2 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Квартира 2 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 2
Площадь 140 м²
Beautiful apartment on the block from Leblon beach on a noble street close to everything. …
€2,594
за сутки
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Пентхаус 3 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Пентхаус 3 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
On the first block of Ipanema Beach in Trecho Nobre, a few meters from the beach between Pos…
€6,486
за сутки
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Пентхаус 4 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Пентхаус 4 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Отремонтированный пентхаус Duplex рядом с Praça Nossa Senhora da Paz, в четырехугольнике оча…
Цена по запросу
за сутки
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Пентхаус 3 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Пентхаус 3 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
Красивый отремонтированный пентхаус, меблированный по высоким стандартам, готовый к заселени…
€5,282
за сутки
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Квартира 4 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Квартира 4 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Квартира на берегу моря на пляже Ипанема по адресу Posto 8, недалеко от Руа Фарме-де-Амоэдо …
€4,633
за сутки
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Квартира 4 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Квартира 4 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 310 м²
Авенида Эпитасио Пессоа Ладо Ипанема, в пределах "Quadrilátero de Ipanema", недалеко от Прас…
€3,336
за сутки
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Квартира 2 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Квартира 2 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Квартира в аренду в Ипанеме с 2 спальнями и красивой верандой Эта элегантная квартира в Ип…
€2,409
за сутки
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Квартира 2 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Квартира 2 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Современная квартира в аренду в Ипанеме с 2 спальнями и балконом с видом на море. Эта недав…
€5,372
за сутки
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Квартира 3 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Квартира 3 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Современная квартира в аренду в Леблоне с 3 спальнями полностью меблирована Эта недавно отр…
€4,075
за сутки
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Квартира 4 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Квартира 4 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Красивая квартира с мебелью в аренду на Av Vieira Souto с 4 спальнями вид на море Квартира …
€5,576
за сутки
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Квартира 4 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Квартира 4 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Отличная современная квартира в аренду в Ипанеме с 4 спальнями и видом на пляж. Эта недавно…
€6,484
за сутки
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Квартира 3 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Квартира 3 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 177 м²
Красивая квартира в аренду в Ипанеме с 3 спальнями на Vieira Souto Ave. с видом на море Эта…
€5,928
за сутки
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Квартира 2 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Квартира 2 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Современная квартира в аренду с 2 спальнями в R. Пруденте де Мораис, Ипанема. Эта недавно о…
€4,816
за сутки
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Квартира 3 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Квартира 3 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 172 м²
Современная квартира в аренду в Ипанеме с 3 спальнями в Пруденте-де-Мораис с видом на море. …
€5,002
за сутки
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Квартира 3 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Квартира 3 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 180 м²
Эта полностью отремонтированная квартира площадью 180 кв.м в современном стиле предлагает бо…
€1,483
за сутки
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Квартира 4 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Квартира 4 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
Современная квартира в аренду с 4 спальнями на Av. Эпитасио Пессоа. Эта недавно отремонтиро…
€4,631
за сутки
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Квартира 2 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Квартира 2 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Modern apartment for rent in Ipanema with 2 bedrooms in Prudente de Morais overlooking the s…
€4,816
за сутки
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Квартира 2 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Квартира 2 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Современная квартира в аренду с 2 спальнями на Av. Виейра Соуто, Ипанема. Эта недавно отрем…
€4,261
за сутки
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Пентхаус 4 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Пентхаус 4 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
Роскошный дуплекс пентхаус в аренду в Леблоне у моря с 4 спальнями, с открытой террасой, бас…
Цена по запросу
за сутки
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Пентхаус 3 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Пентхаус 3 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 259 м²
Количество этажей 2
Этот великолепный пентхаус расположен в самом сердце великолепного и динамичного района Ипан…
€6,486
за сутки
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Квартира 2 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Квартира 2 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Полностью отремонтированная 2-комнатная квартира в аренду в Ипанеме, на площади Генерала Осо…
€3,669
за сутки
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Квартира 2 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Квартира 2 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
2-комнатный Квартирный отель с балконом, видом на море и крышей с бассейном в аренду в Ипане…
€3,706
за сутки
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Квартира 3 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Квартира 3 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 232 м²
Красивая 3-местная квартира с видом на море в аренду в Ипанеме Эта квартира с 3 люксами и д…
€7,413
за сутки
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Дом 4 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Дом 4 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 244 м²
Nice house of 244 m2, with 4 bedrooms including 2 suites, terrace with swimming pool in São …
€4,633
за сутки
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