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Аренда жилой недвижимости на сутки в Бразилии

17 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Квартира 2 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Contemporary 85m2 loft offering 2 suites and panoramic views of the city, sea and lagoon for…
€222
за сутки
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Дом 4 спальни в Microrregiao de Porto Seguro, Бразилия
Дом 4 спальни
Microrregiao de Porto Seguro, Бразилия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Luxury mansion with pool and 4 suites for rent in Trancoso ABOUT THE HOUSE Located in th…
€1,112
за сутки
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Квартира 2 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Квартира 2 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
2 bedroom Flat hotel with balcony, sea view and rooftop with pool for rent in Ipanema Thi…
€241
за сутки
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Квартира 2 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Квартира 2 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 64 м²
Недавно отремонтированная квартира с 2 спальнями в аренду в Ипанема пост 10 Этот красивый а…
€398
за сутки
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Квартира 2 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Квартира 2 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Квартира для отдыха и сезона с видом на море на балконе, 2 спальни в районе Ипанема в жилом …
€259
за сутки
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Дом 5 ванных в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Дом 5 ванных
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 3
Hermosa Vila для мероприятий в Санта Тереза Рио-де-Жанейро: Вечеринки, торжества, дни рожден…
€927
за сутки
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Квартира 2 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Квартира 2 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Количество этажей 2
Эта очаровательная квартира с паркетным полом, расположенная на 2-м этаже небольшого здания,…
€120
за сутки
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Квартира 1 спальня в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Квартира 1 спальня
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этот современный лофт, расположенный в самом сердце Ипанемы, предлагает стиль, освещение и ч…
€204
за сутки
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Пентхаус 3 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Пентхаус 3 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Количество этажей 3
Великолепный пентхаус с 3 спальнями и солярием на террасе с видом на холм Кантагало. Эта кв…
€334
за сутки
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Квартира 1 спальня в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Квартира 1 спальня
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Красивая квартира расположена в лучшем районе Копакабана, в метрах от пляжа и улицы Боливар:…
€241
за сутки
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Пентхаус 2 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Пентхаус 2 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 3
Роскошный триплекс пентхаус для краткосрочной аренды в Ипанеме. 5 минут пешком до пляжа Ипан…
€463
за сутки
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Пентхаус 3 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Пентхаус 3 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 197 м²
Количество этажей 2
Этот двухуровневый пентхаус с бассейном и тремя люксами в Ипанеме предлагает великолепный ви…
€834
за сутки
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Квартира 2 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Квартира 2 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Эта очаровательная квартира до 4 человек с паркетным полом находится на 2-м этаже небольшого…
€120
за сутки
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Квартира 3 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Квартира 3 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 232 м²
Beautiful 3-suite apartment with sea view for rent in Ipanema Located in front of Ipanema…
€574
за сутки
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Квартира 2 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Квартира 2 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Beautiful apartment in the heart of Arpoador, in the most quoted area of Copacabana for rent…
€83
за сутки
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Квартира 1 спальня в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Квартира 1 спальня
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Расположенный в самом сердце Ипанемы, этот современный чердак предлагает стиль и естественно…
€204
за сутки
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Квартира 1 спальня в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Квартира 1 спальня
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Современный и меблированный лофт в аренду в Леблоне недавно отремонтирован с антишумовыми ок…
€352
за сутки
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