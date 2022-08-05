В Швейцарии наблюдается острая нехватка недвижимости, в то время как спрос на нее растет. Но всего через 23 года все может измениться. 

За последнее десятилетие цены на недвижимость в Швейцарии значительно выросли: это случилось из-за недостатка жилья в самых популярных городах. В Берне и Цюрихе, например, уровень свободных площадей составляет 0,5% и 0,17% соответственно. О таких низких показателях правительства большинства кантонов говорят как об «официальной нехватке жилья». Однако в долгосрочной перспективе все может быть не так печально.

В своем новом исследовании Credit Suisse предполагает, что к 2045 году в Швейцарии будут выставлены на продажу до 40% недвижимости. Дело в том, что около 419 тысяч домов в этой альпийской стране принадлежат поколению «бэби-бумеров» — людям, которые родились в период с 1946 по 1964 год. И эксперты делают вывод, что по мере их выхода на пенсию, вакантных площадей будет становиться больше: многие пенсионеры предпочитают продавать свое жилье или менять на меньшее по метражу, чтобы уменьшить количество затрат и усилий на его содержание. 

Следовательно, ожидается, что предложений жилья станет гораздо больше, а следом и цены станут более доступными. В любом случае, даже если эти прогнозы сбудутся, — придется подождать.

Варианты недвижимости в Швейцарии:
Вилла с гаражом, с подвалом
Тичино, Швейцария
€6,90 млн
483 м²

Дом 8 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Швейцария
€5,67 млн
600 м²

Пентхаус 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Лугано, Швейцария
€5,16 млн
145 м²

Квартира 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Лугано, Швейцария
€3,32 млн
229 м²

Квартира 2 спальни с кондиционером, с гаражом, с интернетом
Санкт-Мориц, Швейцария
€3,12 млн
209 м²

Вилла 8 спален
Cologny, Швейцария
€20,00 млн
10 ванных комнат 700 м² Количество этажей 3