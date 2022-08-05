В Швейцарии наблюдается острая нехватка недвижимости, в то время как спрос на нее растет. Но всего через 23 года все может измениться.

За последнее десятилетие цены на недвижимость в Швейцарии значительно выросли: это случилось из-за недостатка жилья в самых популярных городах. В Берне и Цюрихе, например, уровень свободных площадей составляет 0,5% и 0,17% соответственно. О таких низких показателях правительства большинства кантонов говорят как об «официальной нехватке жилья». Однако в долгосрочной перспективе все может быть не так печально.

В своем новом исследовании Credit Suisse предполагает , что к 2045 году в Швейцарии будут выставлены на продажу до 40% недвижимости. Дело в том, что около 419 тысяч домов в этой альпийской стране принадлежат поколению «бэби-бумеров» — людям, которые родились в период с 1946 по 1964 год. И эксперты делают вывод, что по мере их выхода на пенсию, вакантных площадей будет становиться больше: многие пенсионеры предпочитают продавать свое жилье или менять на меньшее по метражу, чтобы уменьшить количество затрат и усилий на его содержание.

Следовательно, ожидается, что предложений жилья станет гораздо больше, а следом и цены станут более доступными. В любом случае, даже если эти прогнозы сбудутся, — придется подождать.

Варианты недвижимости в Швейцарии: