В Греции этим летом будут выданы визы для «цифровых кочевников»

В Греции «цифровые кочевники» смогут рассчитывать на получение виз уже этим летом. Разработкой соответствующего законопроекта сейчас активно занимается Министерство миграции.

Похоже, на такой шаг греческие власти пошли после проведенных исследований, которые показали, что страна отстает от других государств в плане привлечения удаленных работников. Греция расположилась в этом рейтинге на 50-й строчке из 85 возможных.

По прогнозам экспертов, число «цифровых кочевников» к 2035 году на всей планете составит 1 миллиард человек. При таком раскладе, если Греция сумеет каждый год привлекать порядка 100 тысяч удаленных сотрудников (не покидающих страну, как минимум, 6 месяцев), ее чистый годовой доход составит 1,3 миллиарда долларов. Такая прибыль будет сопоставима с денежными вливаниями, которые государству могут обеспечить 2,5 миллионов туристов, прибывших на неделю. Об этом говорят данные из недавнего отчета, предоставленного технологическим институтом Массачусетса.

Выдаваемые визы будут прежде всего нацелены на «цифровых кочевников» из Великобритании. Правительство Греции считает, что выход этой страны из Евросоюза приведет к появлению на рынке труда большого количества профессионалов, которые станут подыскивать работу в других странах. Для британских «цифровых кочевников» визы будут выдаваться с первоначальным сроком вдвое больше, чем для граждан из остальных государств.

Помимо Греции, удаленным работникам можно рассчитывать на проживание в следующих местах: