Во всем мире растет спрос на наножилье — квартиры площадью менее 30 м². Несмотря на небольшой размер такой недвижимости, количество покупателей увеличивается с каждым днем.

Экономическая нестабильность, возникшая в результате пандемии, также повлияла на увеличение спроса на маленькие и недорогие квартиры. Доходы населения не растут, а цены на недвижимость как минимум остаются прежними. Более того, в условиях локдауна у некоторых людей выросла потребность в собственном жилье.

Главное преимущество наноквартир — небольшая стоимость. Владельцы отмечают, что малогабаритное жилье стало для них единственной возможностью приобретения собственной недвижимости.

Еще один важный фактор — в некоторых странах иностранным гражданам легче получить вид на жительство, если у них в собственности есть недвижимость.

Команда REALTING проверила, действительно ли наножилье настолько дешевое. Примеры объектов и цены на них в разных странах приведены ниже.

Беларусь

Агентства недвижимости: 7 этажей, Дана Астра, Этажи

Литва

Агентство недвижимости: Capital

Россия

Агентства недвижимости: Городской Риэлторский Центр, ООО «Авентин и Компаньон. Недвижимость Сочи»

Финляндия

Агентства недвижимости: Международное агентство недвижимости Habita, VIPCON LKV

Франция

Агентство недвижимости: Paris management group

Черногория

Агентства недвижимости: Westhill Property D.O.O, Monteonline, СММ Investment Consulting Group

Чехия

Агентства недвижимости: Czech Village s.r.o

Эксперты утверждают, что такое жилье может стать хорошим источником пассивного дохода от сдачи недвижимости в аренду.