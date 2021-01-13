Во всем мире растет спрос на наножилье — квартиры площадью менее 30 м². Несмотря на небольшой размер такой недвижимости, количество покупателей увеличивается с каждым днем.

Экономическая нестабильность, возникшая в результате пандемии, также повлияла на увеличение спроса на маленькие и недорогие квартиры. Доходы населения не растут, а цены на недвижимость как минимум остаются прежними. Более того, в условиях локдауна у некоторых людей выросла потребность в собственном жилье.

Главное преимущество наноквартир — небольшая стоимость. Владельцы отмечают, что малогабаритное жилье стало для них единственной возможностью приобретения собственной недвижимости.

Еще один важный фактор — в некоторых странах иностранным гражданам легче получить вид на жительство, если у них в собственности есть недвижимость.

Команда REALTING проверила, действительно ли наножилье настолько дешевое. Примеры объектов и цены на них в разных странах приведены ниже.

Беларусь
Квартира 1 комната со стеклопакетами, с домофоном, с мебелью
Копище, Беларусь
€41,699
1 Количество комнат 25 м² 1/10 Этаж
Квартира 1 комната
Минск, Беларусь
€24,551
1 Количество комнат 26 м² 13 Этаж
Квартира 1 комната со стеклопакетами, с домофоном, с мебелью
Минск, Беларусь
€41,985
1 Количество комнат 30 м² 3/5 Этаж

Агентства недвижимости: 7 этажей, Дана Астра, Этажи

Литва
Квартира 1 комната с центральным отоплением, с Construction Brick
Вильнюс, Литва
€31,900
1 Количество комнат 12 м² 2/3 Этаж
Квартира 1 комната с Construction Brick, с Central collector
Вильнюс, Литва
€69,900
1 Количество комнат 23 м² 2/4 Этаж
Квартира 1 комната с центральным отоплением, с Construction Brick
Алитус, Литва
€28,000
1 Количество комнат 24 м² 1/5 Этаж

Агентство недвижимости: Capital

Россия
Квартира 1 комната
Сочи, Россия
€37,365
1 Количество комнат 15 м² 4/5 Этаж
Квартира 1 комната с крытой парковкой
Сочи, Россия
€54,749
1 Количество комнат 25 м² 2/7 Этаж
Квартира
Сочи, Россия
€116,366
25 м² Количество этажей 3

Агентства недвижимости: Городской Риэлторский ЦентрООО «Авентин и Компаньон. Недвижимость Сочи»

Финляндия
Квартира 1 спальня
Северная Финляндия, Финляндия
€12,276
1 Количество комнат 1 ванных комнат 24 м² 2 Этаж
Квартира 1 спальня
Пирканмаа, Финляндия
€23,742
1 Количество комнат 1 ванных комнат 24 м² 3 Этаж
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Агентство регионального управления Северной Финляндии, Финляндия
€124,500
1 Количество комнат 1 ванных комнат 25 м² 3/5 Этаж

Агентства недвижимости: Международное агентство недвижимости HabitaVIPCON LKV

Франция
Квартира 1 комната
Канны, Франция
€61,600
1 Количество комнат 13 м²
Квартира 1 комната
Париж, Франция
€313,500
1 Количество комнат 15 м²
Квартира 1 комната
Париж, Франция
€218,900
1 Количество комнат 17 м²

Агентство недвижимости: Paris management group

Черногория
Квартира с террасой
Сутоморе, Черногория
€40,000
20 м²
Квартира
Бечичи, Черногория
€55,000
24 м²

Агентства недвижимости: Westhill Property D.O.OMonteonlineСММ Investment Consulting Group

Чехия
Квартира 1 спальня
Прага, Чехия
€161,733
2 Количество комнат 22 м²
Квартира 1 спальня с лифтом
Прага, Чехия
€131,313
2 Количество комнат 23 м²
Квартира 1 спальня с двором, с подвалом
Прага, Чехия
€139,425
2 Количество комнат 24 м²

Агентства недвижимости: Czech Village s.r.o

Эксперты утверждают, что такое жилье может стать хорошим источником пассивного дохода от сдачи недвижимости в аренду.

Фото: Envato