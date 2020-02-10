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VIPCON LKV

Финляндия, Koskenparras 8, of. 19, 55100 Imatra, Finland (Финляндия)
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VIPCON LKV
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2012
Языки общения
Языки общения
Русский, Suomi
Веб-сайт
Веб-сайт
vipcon.fi
Описание

VIPCON LKV 9 лет успешно ведет деятельность на рынке недвижимости и бизнес-иммиграции! Наше агентство недвижимости имеет лицензию № 2013PU1026A на право ведения риэлторской деятельности на территории всей Финляндии, а также соответствующую страховку.

Агентству присвоен сертификат самой надежной финской компании и качественной работы с клиентами в течение всего периода работы. Наши сотрудники имеют многолетний опыт работы, свободно говорят на финском, английском и русском языках, хорошо знают культуру, историю страны и финский менталитет.

Услуги
Мы осуществляем комплекс услуг по аренде, продаже коттеджей, домов, квартир, таун-хаусов, участков и дач, в основном на берегу озер, коммерческой недвижимости в течение всего процесса купли-продажи объекта недвижимости, начиная с выбора нужного варианта и заканчивая регистрацией с дальнейшим обслуживанием.
Наши агенты в Финляндии
Sergey Yakhontov
Sergey Yakhontov
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Международное агентство недвижимости Habita
1 664 объекта

Международное агентство недвижимости Habita успешно работает с 1989 года. С нашей помощью тысячи людей решили свои жилищные вопросы.

Мы занимаемся всеми видами сделок с недвижимостью:

покупка и продажа жилой недвижимости (квартир, апартаментов, комнат, домов), аренда жилой недвижимости, продажа земельных участков, покупка и продажа коммерческой недвижимости (офисы, склады, промышленные помещения, продажа готового бизнеса), аренда коммерческой недвижимости.

Мы ведем сделки на рынках первичной и вторичной недвижимости, а также загородной и зарубежной недвижимости. Агентство Habita представлено в 10 странах: России, Финляндии, Испании, Португалии, Германии, Эстонии, Таиланде, Грузии, Гамбии и на Северном Кипре. Мы поможем осуществить вашу мечту!

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