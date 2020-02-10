VIPCON LKV
Финляндия, Koskenparras 8, of. 19, 55100 Imatra, Finland (Финляндия)
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
2012
Языки общения
Русский, Suomi
Веб-сайт
Описание
VIPCON LKV 9 лет успешно ведет деятельность на рынке недвижимости и бизнес-иммиграции! Наше агентство недвижимости имеет лицензию № 2013PU1026A на право ведения риэлторской деятельности на территории всей Финляндии, а также соответствующую страховку.
Агентству присвоен сертификат самой надежной финской компании и качественной работы с клиентами в течение всего периода работы. Наши сотрудники имеют многолетний опыт работы, свободно говорят на финском, английском и русском языках, хорошо знают культуру, историю страны и финский менталитет.
УслугиМы осуществляем комплекс услуг по аренде, продаже коттеджей, домов, квартир, таун-хаусов, участков и дач, в основном на берегу озер, коммерческой недвижимости в течение всего процесса купли-продажи объекта недвижимости, начиная с выбора нужного варианта и заканчивая регистрацией с дальнейшим обслуживанием.
Mieszkania
Nieruchomości komercyjne
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