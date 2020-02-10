Описание

VIPCON LKV 9 лет успешно ведет деятельность на рынке недвижимости и бизнес-иммиграции! Наше агентство недвижимости имеет лицензию № 2013PU1026A на право ведения риэлторской деятельности на территории всей Финляндии, а также соответствующую страховку.

Агентству присвоен сертификат самой надежной финской компании и качественной работы с клиентами в течение всего периода работы. Наши сотрудники имеют многолетний опыт работы, свободно говорят на финском, английском и русском языках, хорошо знают культуру, историю страны и финский менталитет.