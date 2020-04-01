7 этажей
Агентство «7 этажей» специализируется на продаже и покупке на первичном и вторичном рынках жилья, коммерческой и загородной недвижимости, а также предоставляет услуги по оценке и аналитике. Высококвалифицированные специалисты агентства осуществляют сопровождение сделок с недвижимостью на всех их этапах.
Со дня основания агентство «7 этажей» характеризует динамичное развитие. Прозрачность отношений с клиентами, включая индивидуальный подход и честное ценообразование — основа доверия клиентов и партнеров.
Активное сотрудничество с крупными банками и строительными компаниями позволяет агентству недвижимости «7 этажей» учитывать и продвигать интересы своих клиентов, выбирать оптимальные пути решения задач, обеспечивать юридическую защиту и сопровождение сделок.
Постоянная работа по расширению видов услуг, опыт и применение новых технологий делают компанию открытым, успешным и уверенным игроком рынка недвижимости.
Оперативное решение задач любой сложности возможно благодаря тесному взаимодействию всех сотрудников агентства.
В 2018 году агенство недвижимости «7 этажей» стало победителем в Конкурсе профессионального мастерства в сфере недвижимости «Вышыня поспеху».
- Покупка и продажа квартир на вторичном рынке Минска;
- Покупка и продажа квартир в новостройках;
- Обмен недвижимости;
- Покупка и продажа загородной недвижимости;
- Сделки с коммерческой недвижимостью;
- Оценка недвижимости.