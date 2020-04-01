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7 этажей

Беларусь, 220013, г. Минск, ул. Кульман 11, офис 5, этаж 2
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7 этажей
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2017
Языки общения
Языки общения
Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
an7.by
Описание

Агентство «7 этажей» специализируется на продаже и покупке на первичном и вторичном рынках жилья, коммерческой и загородной недвижимости, а также предоставляет услуги по оценке и аналитике. Высококвалифицированные специалисты агентства осуществляют сопровождение сделок с недвижимостью на всех их этапах.

Со дня основания агентство «7 этажей» характеризует динамичное развитие. Прозрачность отношений с клиентами, включая индивидуальный подход и честное ценообразование — основа доверия клиентов и партнеров.

Активное сотрудничество с крупными банками и строительными компаниями позволяет агентству недвижимости «7 этажей» учитывать и продвигать интересы своих клиентов, выбирать оптимальные пути решения задач, обеспечивать юридическую защиту и сопровождение сделок.

Постоянная работа по расширению видов услуг, опыт и применение новых технологий делают компанию открытым, успешным и уверенным игроком рынка недвижимости.

Оперативное решение задач любой сложности возможно благодаря тесному взаимодействию всех сотрудников агентства.

В 2018 году агенство недвижимости «7 этажей» стало победителем в Конкурсе профессионального мастерства в сфере недвижимости «Вышыня поспеху».

Услуги
  • Покупка и продажа квартир на вторичном рынке Минска;
  • Покупка и продажа квартир в новостройках;
  • Обмен недвижимости;
  • Покупка и продажа загородной недвижимости;
  • Сделки с коммерческой недвижимостью;
  • Оценка недвижимости.
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Сотрудничать с «Магазином недвижимости» просто и выгодно: наши специалисты ежемесячно анализируют данные из базы Национального кадастрового агентства, поэтому владеют актуальной информацией по совершенным риэлтерским сделкам и реальным ценам рынка недвижимости Гродно.

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