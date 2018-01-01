Westhill Property D.O.O
Черногория, Bar Bulevar Revolucije A3, 85000, Montenegro
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
2008
Языки общения
English, Русский, Crnogorski
Веб-сайт
Описание
Агентство недвижимости WestHill Property – это команда профессионалов с опытом работы на рынке недвижимости Черногории и других стран ЕС более 15 лет.
- На рынке недвижимости Черногории с 2008 года
- База недвижимости – свыше 1500 объектов
- Высококвалифицированные сотрудники
- 100% гарантия юридической чистоты в каждой сделке
Квартиры
Коммерческая недвижимость
Земельные участки
Наши агенты в Черногории
Агентства рядом