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Westhill Property D.O.O

Черногория, Bar Bulevar Revolucije A3, 85000, Montenegro
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Westhill Property D.O.O
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2008
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Crnogorski
Веб-сайт
Веб-сайт
www.westhill.me
Описание

Агентство недвижимости WestHill Property – это команда профессионалов с опытом работы на рынке недвижимости Черногории и других стран ЕС более 15 лет. 
 

  • На рынке недвижимости Черногории с 2008 года
  • База недвижимости – свыше 1500 объектов
  • Высококвалифицированные сотрудники
  • 100% гарантия юридической чистоты в каждой сделке
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VEVI» — Агентство недвижимости – это Вера и Виктория – Вера в нас и Успех ваших дел с нами!

Мы стараемся сделать так , чтобы каждый клиент чувствовал себя особенным. Основными принципами нашей работы является — забота об интересах клиента, конфиденциальность и законность сделок. Поэтому около 70% клиентов приходят к нам по рекомендации своих друзей и знакомых. Являясь одним из крупнейших агентств недвижимости в городе Бар, мы обладаем большой базой объектов недвижимости — будь то квартира, дом, земельный участок, или коммерческая недвижимость. Мы можем предложить вам различные варианты покупки — от «свежих» в только что построенных домах, до приобретения скромненького дома.

Наши специалисты всегда рады помочь в выборе недвижимости — они с легкостью подберут лучший вариант из всего имеющегося на данный момент в базе недвижимость в Черногории.

Агентство недвижимости напрямую сотрудничает с инвесторами, застройщиками и строительными компаниями, и это позволяет нам делать существенные скидки своим любимым клиентам.

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Компания RеdFеniks – международное агентство недвижимости в Турциис 2003 года. Имеет большой опыт работы с российскими и украинскими покупателями. Наше агентство недвижимости известно не только в Турции,но и на Северном Кипре, в Черногории, Испании и Италии. Мы неоднократные участники многих международных выставок и телепередач. Нас отличает от других компаний хорошее знание российских покупателей и их требований к недвижимости и местности, наша база недвижимости хорошо подобрана для российских покупателей.

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Если Вы ищете недвижимость или дом для продажи в Черногории, команда Dream Estates и наш консультативный отдел предоставят Вам всю информацию, поддержку и рекомендации, необходимые для принятия эффективного решения о покупке недвижимости.

Недвижимость в Черногории была нашей страстью и нашим ежедневным бизнесом уже более 15 лет. Мы завершили более 500 продаж и привлекли миллиарды евро инвестиций в страну. Мы делаем все возможное, чтобы предложить Вам самый широкий выбор недвижимости в Черногории.

Наше имя является синонимом доверия и опыта, когда дело доходит до опыта в сфере недвижимости.

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