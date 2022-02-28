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Международное агентство недвижимости Habita

Финляндия, Elimaenkatu 17-19, FI-00510 Helsinki, Finland
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Международное агентство недвижимости Habita
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
1992
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Svenska, Suomi
Веб-сайт
Веб-сайт
www.habita.com
Описание

Международное агентство недвижимости Habita успешно работает с 1989 года. С нашей помощью тысячи людей решили свои жилищные вопросы.

Мы занимаемся всеми видами сделок с недвижимостью:

  • покупка и продажа жилой недвижимости (квартир, апартаментов, комнат, домов),
  • аренда жилой недвижимости,
  • продажа земельных участков,
  • покупка и продажа коммерческой недвижимости (офисы, склады, промышленные помещения, продажа готового бизнеса),
  • аренда коммерческой недвижимости.

Мы ведем сделки на рынках первичной и вторичной недвижимости, а также загородной и зарубежной недвижимости. Агентство Habita представлено в 10 странах: России, Финляндии, Испании, Португалии, Германии, Эстонии, Таиланде, Грузии, Гамбии и на Северном Кипре. Мы поможем осуществить вашу мечту!

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VIPCON LKV 9 лет успешно ведет деятельность на рынке недвижимости и бизнес-иммиграции! Наше агентство недвижимости имеет лицензию № 2013PU1026A на право ведения риэлторской деятельности на территории всей Финляндии, а также соответствующую страховку.

Агентству присвоен сертификат самой надежной финской компании и качественной работы с клиентами в течение всего периода работы. Наши сотрудники имеют многолетний опыт работы, свободно говорят на финском, английском и русском языках, хорошо знают культуру, историю страны и финский менталитет.

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