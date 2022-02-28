Международное агентство недвижимости Habita
Финляндия, Elimaenkatu 17-19, FI-00510 Helsinki, Finland
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
1992
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Svenska, Suomi
Веб-сайт
Описание
Международное агентство недвижимости Habita успешно работает с 1989 года. С нашей помощью тысячи людей решили свои жилищные вопросы.
Мы занимаемся всеми видами сделок с недвижимостью:
- покупка и продажа жилой недвижимости (квартир, апартаментов, комнат, домов),
- аренда жилой недвижимости,
- продажа земельных участков,
- покупка и продажа коммерческой недвижимости (офисы, склады, промышленные помещения, продажа готового бизнеса),
- аренда коммерческой недвижимости.
Мы ведем сделки на рынках первичной и вторичной недвижимости, а также загородной и зарубежной недвижимости. Агентство Habita представлено в 10 странах: России, Финляндии, Испании, Португалии, Германии, Эстонии, Таиланде, Грузии, Гамбии и на Северном Кипре. Мы поможем осуществить вашу мечту!
Квартиры
Коммерческая недвижимость
Земельные участки
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