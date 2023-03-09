С 15 марта инвесторам, желающим получить ПМЖ Сингапура, придется выделять гораздо больше средств на эти цели. В стране повысят порог входа для состоятельных людей.

Если раньше для получения статуса постоянного жителя Сингапура, инвесторам нужно было вкладывать 2,5 млн сингапурских долларов ($1,8 млн) в коммерческое предприятие, фонд или семейный офис, сейчас ситуация следующая: для инвестиций в бизнес потребуется 10 млн сингапурских долларов ($7,4 млн); в утвержденный фонд — 25 млн сингапурских долларов; в семейные офисы — не менее 50 млн сингапурских долларов. Кроме того, одной из поправок стало повышение налога на дорогостоящее имущество и роскошные автомобили.

Подробнее о каждом из вариантов инвестиций:

Кандидаты могут инвестировать не менее 10 млн сингапурских долларов в новое предприятие или существующее предприятие в Сингапуре. Также нужно нанять не менее 30 сотрудников (по крайней мере половина из них должны быть гражданами Сингапура). Кандидаты могут инвестировать 25 млн сингапурских долларов в фонд, выбранный в рамках программы глобальных инвесторов Кандидаты могут создать в Сингапуре единый семейный офис с активами под управлением не менее 200 млн сингапурских долларов. Не менее 50 млн сингапурских долларов должны быть размещены и поддерживаться в этих категориях.

Цель такого значительного увеличения порога входа — создание большего количества рабочих мест и оказание помощи местным жителям. Отныне правительство будет поощрять создание именно местных рабочих мест, а также приветствовать инвестиции в фондовую биржу и фонды города-государства.

Напомним, что программа Global Investor в Сингапуре, которая привлекает богатых людей в страну и дает им возможность получить ПМЖ, была введена в 2004 году. По данным компании Henley & Partners, только в 2022 году в Сингапуре будет около 2800 состоятельных людей. По оценкам фирмы, 249,800 жителей имеют собственный капитал не менее 1 миллиона долларов США, что делает его пятым в списке самых богатых городов в мире.