Цены на новостройки Испании на подъёме — они приближаются к рекорду 2007 года

Купить новостройки в Испании становится всё сложнее — цены на них продолжают стремительно расти. Многие эксперты отмечают, что они приближаются к историческим максимумам, зафиксированным во времена бума на рынке недвижимости в 2007 году.

Согласно последнему отчету Оценочного общества, цена за квадратный метр новых домов в Испании во втором квартале этого года составила €2809. Этот показатель впервые превысил отметку в €2800 за кв.м. с 2008 года. Аналитики прогнозируют, что к концу года цена может достичь €2873 за кв.м., что очень близко к рекордным €2905 за кв.м., зарегистрированным в конце 2007 года.

Региональные особенности

Рост цен затронул все столицы провинций, ситуация различается в зависимости от региона. Наибольший рост цен зафиксирован в Малаге и на Пальма-де-Майорке, где цены выросли на 8,2% за последний год. Самая высокая средняя цена за квадратный метр зарегистрирована в Барселоне, — €5000 за «квадрат». За ней следуют Мадрид (€4269) и Сан-Себастьян (€4185). Это три единственные столицы в Испании, где средняя цена за квадратный метр превышает 4000 евро.

С другой стороны, самые доступные цены остаются в Сьюдад-Реале (€1286 за кв.м.), Касересе (€1293) и Бадахосе (€1307).

По мнению экспертов, главной причиной роста цен на новостройки является дефицит предложения по сравнению с растущим спросом. После окончания пандемии спрос на недвижимость значительно возрос, и новостройки стали особенно популярными. Кроме того, многие успели накопить необходимое количество средств, и это усилило с их стороны интерес к недвижимости как инвестиции.

Прогнозы и вызовы

Несмотря на быстрый рост цен, аналитики предсказывают замедление этой тенденции. Ожидается, что рост цен в конце года составит 5,2%, достигнув €2873 за квадратный метр. Однако есть ряд факторов, которые могут повлиять на спрос, такие как экономическая нестабильность и ужесточение условий финансирования.

Затраты на строительство также продолжают расти, что оказывает дополнительное давление на цены. Оптимизм внутри строительного сектора снижается.