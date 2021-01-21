Появится самый экологичный город в мире, в котором не будет автомобилей

В Саудовской Аравии появится город, жителям которого предстоит отказаться от собственного автомобиля. Передвигаться можно будет только пешком или на общественном транспорте. И это будет не маленький городок, а целый мегаполис, рассчитанный на около миллиона человек!

The Line — идеальное место для тех, кто хочет жить в максимально тихой и экологически благоприятной обстановке. Располагаться город без автомобилей будет в футуристическом деловом центре NEOM на берегу Красного моря. Стартует проект в первом квартале 2021 года.

The Line станет новой моделью чистого и ухоженного города с минимальным выбросом углерода. В строительстве будут задействованы лучшие передовые технологии. Город будущего полностью перейдет на экологически чистую и возобновляемую энергию. NEOM — одно из самых энергоэффективных мест в мире, поэтому ветер и солнечную энергию в регионе можно использовать более чем на 70%. Также здесь есть возможность произвести зеленый водород.

Строительство The Line планируется провести за счет государственного инвестиционного фонда королевства и вложений местных и международных инвесторов.

По материалам: Prian